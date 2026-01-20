Die Finanzierung stammt von der Nord/LB. Der Batteriespeicher in Schleswig-Holstein soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Alpiq wird den Speicher für Netzdienstleistungen und den Börsenhandel nutzen. Eco Stor hat die Finanzierung für seinen Großspeicher in Schuby bei Schleswig in trockenen Tüchern: Die Nord/LB hat die nötigen Mittel für die Großbatterie mit 100 Megawatt Leistung und 238 Megawattstunden Kapazität bereitgestellt. Der Bau hat bereits im April 2025 begonnen. Die Anlage soll im Laufe dieses Jahres in Betrieb gehen. Sie besteht unter anderem aus 64 Batterie-Containern, 32 Wechselrichter-Systemen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
