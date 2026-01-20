Bern - Laut Umweltminister Albert Rösti ist die Schweizer Klimapolitik auf einem guten Weg. Den von SP und Grünen mit einer Volksinitiative geforderte Milliardenfonds brauche es deshalb nicht. Bund, Kantone und Gemeinden gingen die Herausforderungen im Klimaschutz seit Jahren mit Gesetzen und Massnahmen an, sagte Rösti am Dienstag in Bern vor den Medien. «Wir sind erfolgreich, die bisherige Politik wirkt.» Die CO2-Emissionen seien in der jüngeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab