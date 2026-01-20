Der jüngste Aktien-Report-Tipp von AKTIONÄR-Redakteur Michel Doepke trotzt den anhaltenden Zollängsten an den Märkten. Zum Start in die Handelswoche konnte der europäische Geheimtipp um zehn Prozent zulegen. Der Startschuss zum großen Turnaround beim Appetitzügler-Profiteur könnte damit endgültig gefallen sein.Denn das Unternehmen hat seine Hausaufgaben gemacht und legt damit die Basis für ein umfassendes Neubewertungsszenario. Der Clou: Die hochinteressante Investmentstory fliegt immer noch unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär