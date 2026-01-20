Der britische Pharma-Riese hat etwa eine Woche nach der vielbeachteten JPMorgan Healthcare Conference die nächste milliardenschwere Übernahme verkündet. Für 2,2 Milliarden Dollar will sich die Gesellschaft die Dienste von RAPT Therapeutics sichern. GSK strebt damit die Stärkung der Pipeline Atemwege, Immunologie und Entzündungen an.Umgerechnet bietet GSK satte 58 Dollar je RAPT-Aktie, was gut 65 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liegt. Geben die zuständigen Behörden grünes Licht, würden sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär