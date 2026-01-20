Es gibt tatsächlich Aktien, die von den US-Zoll-Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump profitieren. Dazu gehört das Papier der Salzgitter AG. Denn der deutsche Stahlhersteller kann bei steigenden Stahlpreisen deutlich höhere Gewinne erzielen. Daher gehört der Titel zu den Gewinnern der vergangenen Wochen und speziell des heutigen Dienstags. Erst Ende November hatten wir die Salzgitter-Aktie (620200) als aussichtsreich bezeichnet [HIER klicken]. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
