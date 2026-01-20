© Foto: adobe.stock.comWird 2026 für Cannabis-Aktien ein weiteres Seuchenjahr oder das Jahr der Wiederauferstehung? Die Erwartungen hinsichtlich einer Trendwende sind hoch, doch beide Szenarien sind möglich.Darum stehen Cannabis-Aktien 2026 ganz besonders im Fokus Seit Jahren leiden Cannabis-Aktien. Das Vertrauen von Anlegern und Investoren schwand in der Zeit schneller, als Schnee in der Mai-Sonne. Tilray, Canopy & Co. mussten zahlreiche Rückschläge verkraften. Die Stimmung war schlecht. Der Sektor wirkte lethargisch. Und dann kam Trump und unterzeichnete im Dezember 2025 eine Executive Order, die den festgefahrenen Rescheduling-Prozess der Drug Enforcement Administration (DEA) beschleunigen soll und somit neue …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE