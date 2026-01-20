Bis 2030 könnten 8,7 Gigawatt Elektrolyseleistung realisiert werden, zeigt eine EWI-Auswertung. Für einen Teil der angekündigten Vorhaben fehlt allerdings noch die finale Finanzierungszusage. Mit der Neuauflage der Nationalen Wasserstoffstrategie hat die vormalige Bundesregierung 2023 das Ziel gesetzt, bis 2030 in Deutschland zehn Gigawatt an Elektrolyseleistung aufzubauen. Diese Marke wird wohl verfehlt werden, wie eine Analyse des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität Köln (EWI) zeigt. Aus der institutseigenen Projektdatenbank geht hervor, dass die installierte Leistung derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
