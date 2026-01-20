NORD/LB und ECO STOR haben den Abschluss eines Finanzierungspakets für den Batteriegroßspeicher Schuby in Schleswig-Holstein bekannt gegeben. Die von ECO STOR errichtete Anlage mit 100 Megawatt Leistung und 238 Megawattstunden Kapazität zählt zu den größten ihrer Art in Deutschland und soll 2026 in Betrieb gehen. Das Projekt mit einer Leistung von 100 Megawatt und einer Kapazität von 238 Megawattstunden besteht unter anderem aus 64 Batteriecontainern, 32 Wechselrichtersystemen und einem Umspannwerk.Neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
