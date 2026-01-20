Unternehmen wurde als Top-Innovator für groß angelegte KI- und datengesteuerte Innovation ausgezeichnet, die die Ernährungssicherheit, betriebliche Exzellenz und resiliente Ernährungssysteme fördert

Cargill gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Business Intelligence Group zum Gewinner bei den 2026 BIG Innovation Awards gekürt und als Top-10-Innovator ausgezeichnet wurde, da der disziplinierte Ansatz des Unternehmens zur Innovation im gesamten globalen Nahrungsmittel- und Agrarsystem anerkannt wurde. Cargill wurde in der Kategorie Innovative Organizations gemeinsam mit einer Gruppe von 159 Unternehmen, Produkten und Führungskräften ausgezeichnet, die die Transformation von Industrien durch angewandte Innovation und messbare Auswirkungen in der realen Welt umgestalten.

Die Auszeichnung unterstreicht die Breite und Tiefe der Innovationsstrategie von Cargill, einschließlich der Nutzung des Unternehmens von Automatisierung, Robotik, künstlicher Intelligenz (AI) und prädiktiver Analyse, um die damit verbundenen globalen Herausforderungen, wie Ernährungssicherheit, Klimawandel, Arbeitskräfteengpässe und Verschwendung zu bewältigen. Diese Fähigkeiten liefern bereits messbare Ergebnisse, von der Nutzung der CarVe Computer Vision-Technologie, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, bis hin zu einer Kapitalrendite (ROI) von 3.000% mithilfe der Port Optimizer Initiative von Cargill, mehr als 15 Millionen US-Dollar an dokumentierten Vorteilen der Fertigungsdatenanalyse und einer Senkung der Kohlendioxid-Emissionen um 31.500 Tonnen aufgrund von Schiffsoptimierungen und energiesparenden Upgrades im Jahr 2024.

"Die Innovation bei Cargill ist nicht nur eine Frage von ,wie geht es weiter?' es geht um das Notwendige", so Florian Schattenmann, Chief Technology Officer bei Cargill. "Durch die Einbettung von KI und Advanced Analytics in unsere Abläufe gestalten wir die Art und Weise neu, wie Lebensmittel hergestellt und rund um den Globus transportiert werden. Diese Anerkennung spiegelt den Einfallsreichtum unserer Teams und die Innovationskraft wider, um ein widerstandsfähigeres und effizienteres Lebensmittelsystem für die Zukunft aufzubauen."

Die Juroren des BIG Innovation Award lobten die Arbeit von Cargill als "ernsthafte, groß angelegten Innovation, die mit Disziplin und tief in reale Abläufe eingebettet umgesetzt wird." Darüber hinaus lobten sie das Unternehmen für seinen umfassenden Ansatz, der mehrere Technologien und Geschäftsbereiche umfasst und durch solide Daten und Ergebnisse untermauert wird.

"Die 2026 BIG Innovation Awards Gewinner zeigen, dass es bei wahrer Innovation nicht mehr darum geht, den neuesten Buzzwords nachzujagen", so Russ Fordyce, Chief Recognition Officer bei der Business Intelligence Group. "Es geht um den Aufbau intelligenter Plattformen, die sinnvolle Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Etablierung von Vertrauen, Privatsphäre und Resilienz als Grundlage für jeden Durchbruch. Diese Organisationen und Führungskräfte halten nicht nur Schritt mit den aktuellen Veränderungen sie gestalten die Zukunft des globalen Geschäfts."

Das 2026 BIG Innovation Awards Programm zeichnet Unternehmen, Produkte und Personen aus, die Märkte in verschiedenen Sektoren umgestalten, die von Gesundheits- und Finanzdienstleistungen bis hin zur Logistik, Fertigungs- und Unternehmenstechnologie reichen. Die Gewinnerorganisationen wurden von einem Gremium erfahrener Führungspersönlichkeiten ausgewählt, die Nominierungen basierend auf messbarer Leistung, verantwortungsvoller Umsetzung und der Fähigkeit zur Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft bewerteten.

Für weitere Informationen über die BIG Innovation Awards und um die vollständige Liste der Gewinner einzusehen, besuchen Sie bitte www.bintelligence.com/posts/2026-big-innovation-awards-159-trailblazers-prove-where-innovation-is-really-happening.

Über Cargill

Cargill hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel, Zutaten, landwirtschaftliche Lösungen und Industrieprodukte bereitzustellen, um die Welt auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu ernähren. Als Herzstück der Lieferkette arbeiten wir mit Landwirten und Kunden zusammen, um Produkte zu beschaffen, herzustellen und zu liefern, die für das Leben unerlässlich sind.

Unsere mehr als 155.000 Mitarbeiter entwickeln zielgerichtete Innovationen und versorgen Kunden mit dem Lebensnotwendigen damit Unternehmen wachsen, Gemeinschaften gedeihen und Verbraucher gut leben können. Mit 160 Jahren Erfahrung als Familienunternehmen haben wir die Zukunft im Blick und bleiben dabei unseren Werten treu. Bei uns stehen die Menschen an erster Stelle. Wir streben nach Höherem. Wir vollziehen das Richtige heute und für die kommenden Generationen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Cargill.com und unser News Center.

Über die Business Intelligence Group

Die Business Intelligence Group wurde mit der Mission gegründet, wahres Talent und überlegene Leistung zu erkennen. Im Gegensatz zu vielen Anerkennungsprogrammen werden diese Auszeichnungen von Wirtschaftsführern und Praktikern bewertet, die Programme, Produkte und Personen belohnen, die echte, messbare Exzellenz und nicht lediglich Marketing-Narrative liefern.

