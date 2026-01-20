Zürich - Nach dem organisatorischen Zusammenschluss im vergangenen Jahr folgt der nächste konsequente Schritt: Finnofleet BNI AG und Finnofleet KWS AG firmieren künftig gemeinsam als Finnofleet Schweiz AG. Zudem zieht sich Ulrich Jacobi per Ende März 2026 aus der operativen Geschäftsleitung zurück. Die beiden Unternehmen führen den Zusammenschluss damit auch auf rechtlicher Ebene weiter und treten künftig als Finnofleet Schweiz AG auf. Die rechtliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
