Paris / London / Zürich - Europas wichtigsten Aktienmärkten haben am Dienstag weiter nachgegeben. «Die Grönland-Thematik hat sich bisher nicht wie erhofft entspannt, sondern bleibt ein sehr kritisches geopolitisches Thema», betonte Marktexperte Andreas Lipkow. Der EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 1,18 Prozent auf 5.855,84 Punkte. Ausserhalb der Eurozone fielen der britische Leitindex FTSE 100 um 1,12 Prozent auf 10.081,13 Zähler und der Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab