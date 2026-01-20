Es gibt tatsächlich Aktien, die von den Zoll-Drohungen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump profitieren. Dazu gehört das Papier der Salzgitter AG. Denn der deutsche Stahlhersteller kann bei steigenden Stahlpreisen deutlich höhere Gewinne erzielen. Daher gehört der Titel zu den Gewinnern der vergangenen Wochen und speziell des heutigen Dienstags. Erst Ende November hatten wir die Salzgitter-Aktie (620200) als aussichtsreich bezeichnet [HIER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de