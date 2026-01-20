China verschärft die Aufsicht über den Batteriespeichermarkt. So fordern Regulierungsbehörden 16 führende Hersteller auf, den irrationalen Wettbewerb einzustellen. von ESS News Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hat am 7. Januar 2026 ein hochrangiges Treffen mit der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), der Staatlichen Marktregulierungsbehörde (SAMR) und der Nationalen Energiebehörde (NEA) einberufen, um den Wettbewerb im Bereich Batteriespeicher "weiter zu regulieren", wie es in der Mitteilung des Ministeriums heißt. An der vom MIIT-Vizeminister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
