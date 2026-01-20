Im vierten Quartal 2025 sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland nach Angaben der KfW Research zunehmend mit erschwerten Kreditvergabebedingungen konfrontiert.
37,8 Prozent dieser Mittelständler berichteten von strengeren Hürden bei der Kreditaufnahme - ein Anstieg um 3,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorquartal und ein neuer Rekordwert in der Erhebung. Auch Großunternehmen spüren stärkere Restriktionen, dort stieg der Anteil der berichtenden Unternehmen auf 29,4 Prozent. Grundlage der Auswertung ist die KfW-ifo-Kredithürde, die Daten aus den Konjunkturumfragen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
