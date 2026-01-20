EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

OHB SE: Capital Market Day 2026



20.01.2026 / 14:00 CET/CEST

OHB SE: Capital Market Day 2026 Wachstumsausblick bis zum Geschäftsjahr 2028 prognostiziert kontinuierliche Steigerung von Gesamtleistung und Margen: Ausblick für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 angehoben

Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 24 % gesteigert Auf dem heutigen Capital Market Day 2026 gibt der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB SE (ISIN DE0005936124, Prime Standard) einen Einblick in aktuelle Markt- und Unternehmensentwicklungen.



Im Fokus steht dabei ein Ausblick auf die erwartete Geschäftsentwicklung für das laufende Geschäftsjahr 2026 sowie die beiden Folgejahre. Dieser prognostiziert eine kontinuierliche Steigerung der Gesamtleistung sowie der EBITDA- und EBIT-Marge. Der bisherige Wachstumsausblick für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 wird angehoben:

2026 2027 2028 Gesamtleistung

in EUR Mio. 1.400 1.700 > 2.000 EBITDA-Marge

in % 11 12 > 12 EBIT-Marge

in % 8 9 > 9

Zur Erreichung des Ausblicks setzt die Gesellschaft auf organisches Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Die Grundlage dafür bilden steigende Budgets der Europäischen Weltraumorganisation ESA, der Europäischen Union sowie nationaler Kunden. Der Verteidigungsmarkt gewinnt dabei deutlich an Bedeutung. In Anbetracht dieser Entwicklungen strebt der OHB-Konzern mittelfristig einen durchschnittlichen Auftragseingang um die EUR 3 Mrd. im Jahr an. Mit rund EUR 2,1 Mrd. im Geschäftsjahr 2025 konnte der Konzern den Auftragseingang im Vorjahresvergleich um rund 24 % steigern.



Darüber hinaus teilt der Vorstand mit, dass ein Rückzug von der Börse (Delisting) derzeit nicht ansteht. Die Börsennotierung der Gesellschaft bleibe vorerst erhalten: "Unsere Auftraggeber schätzen die Transparenz, die mit der Börsennotierung einhergeht. Aus unserer Sicht schafft sie zusätzliches Vertrauen. Wir erhalten uns daher einen Zugang zu den Kapitalmärkten, der unser zukünftiges Wachstum und die nachhaltige Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit unterstützen kann", erklärt Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE.



Der testierte Konzern-Jahresabschluss 2025 der OHB SE wird auf der für den 19. März 2026 geplanten Bilanzpressekonferenz und der sich am selben Tag anschließenden Ergebnispräsentation im Detail erläutert sowie zum Herunterladen auf der Website der OHB SE zur Verfügung stehen.







Kontakt:

Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de





Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de



