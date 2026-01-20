Zürich - Die smzh ag, eine unabhängige Schweizer Finanzberatung, stellt ihre Governance- und Führungsstrukturen gezielt für die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase auf. Mit der Wahl von Felicitas Morhart und Yannis Skiadas in den Verwaltungsrat sowie dem Eintritt von Martin Kaindl in die Geschäftsleitung gewinnt smzh drei ausgewiesene Persönlichkeiten mit komplementärer Expertise in Strategie, Führung, Marke sowie Finanzen und Risikomanagement. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab