Davos - Eine von Google und digitalswitzerland in Auftrag gegebene Studie der Implement Consulting Group zeigt, dass die Schweiz durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Forschung-& Entwicklungs- sowie Innovationsprozessen über ein jährliches KI-Innovationspotenzial von rund 15 Milliarden Franken verfügt. Die zentralen Ergebnisse der Studie wurden heute von Vertreter:innen der drei beteiligten Organisationen im Kontext des diesjährigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab