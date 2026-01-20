Die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind am Dienstag erneut massiv unter Druck geraten. Darum geht der Crash bei den Papieren des MDAX-Konzerns jetzt weiter. Goldman Sachs pessimistisch Goldman-Analyst Richard Felton hat am Dienstag für schlechte Stimmung unter den Aktionären von Carl Zeiss gesorgt. In einer kürzlich veröffentlichten Studie senkte er die Schätzungen für das operative Ergebnis im Jahr 2026 und warnte vor allem vor einem mauen ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
