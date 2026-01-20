© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoNetflix wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal am Dienstag nach Börsenschluss vorlegen. Analysten rechnen nach der Veröffentlichung mit einer deutlichen Kursbewegung der Aktie des Streaming-Giganten.Die Optionspreise lassen darauf schließen, dass die Netflix-Aktie bis zum Ende der Woche um bis zu 7 Prozent nach oben oder unten ausschlagen könnte. Am oberen Ende würde ein solcher Ausschlag vom Schlusskurs am Freitag bei 88 US-Dollar die Aktie auf etwa 94 US-Dollar treiben und damit einen Teil der jüngsten Verluste wettmachen. Am unteren Ende könnten die Anteile unter 82 US-Dollar fallen und damit den niedrigsten Stand seit über einem Jahr erreichen. Die Netflix-Aktie ist seit dem …Den vollständigen Artikel lesen
