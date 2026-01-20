München (ots) -Mit E-Auto, Speicher und Wärmepumpe das Stromnetz entlasten und finanziell profitieren: Was bislang nur mit dynamischen Stromtarifen möglich war, geht seit Neuestem auch durch Festpreistarife mit Flexibilitätsbonus. Das stößt auf Interesse, wie eine repräsentative E.ON Umfrage, durchgeführt von YouGov unter rund 4.000 Menschen in Deutschland, zeigt*: "Jeder Dritte mit E-Auto, Wärmepumpe oder Solarbatterie ist offen dafür, in einen der neuen smarten Festpreistarife mit Flexibilitätsbonus zu wechseln", sagt Martin Endress, COO bei E.ON Energie Deutschland. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten dabei eine Prämie, wenn sie Elektroauto und Co. besonders zu Zeiten laden lassen, in denen die Nachfrage geringer ist - etwa nachts. Ziel ist es, Lastspitzen zu glätten und das Stromnetz zu entlasten."E.ON vergütet als erster Anbieter deutschlandweit alle zentralen Energielösungen fürs Eigenheim - also Solarspeicher, E-Auto und Wärmepumpe - mit einem Bonus auf die meisten seiner Festpreis-Tarife. Unser Angebot ist die preisstabile Alternative zu dynamischen Tarifen - und kann die Energiewende entscheidend voranbringen. Die Umfrage zeigt, dass wir damit die Wünsche vieler Kunden sehr gut treffen", erklärt Martin Endress von E.ON. Eine vierköpfige Familie kann so bis zu annähernd 1.000 Euro in einem Jahr sparen - durch eine niedrigere Stromrechnung infolge smarten Energiemanagements und des Bonusmodells. Voraussetzung ist, dass die Energielösungen mit dem Energiemanagementsystem E.ON Home Energiemanager kompatibel sind.Smarte Technik übernimmt Steuerung nach VerbraucherwunschKern der neuen Festpreistarif-Modelle mit Flexibilitätsbonus ist der Einsatz intelligenter Technik. Verbraucherinnen und Verbraucher legen ihre Präferenzen fest; ein smarter Energiemanager steuert anschließend den Stromverbrauch von E-Auto, Batteriespeicher und Wärmepumpe automatisch im Hintergrund. Komforteinbußen gibt es dabei nicht: Das E-Auto ist morgens zum gewünschten Abfahrts-Zeitpunkt geladen, der Speicher ist ausreichend für den alltäglichen Stromverbrauch gefüllt, die optimiert gesteuerte Wärmepumpe sorgt weiterhin verlässlich für Wärme.Junge Menschen besonders offen für smarte TarifmodelleBesonders groß ist die Offenheit für die neuen Festpreistarife mit Flex-Bonus bei jüngeren Menschen. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen kann sich rund die Hälfte der Befragten einen Wechsel vorstellen, bei den 25- bis 34-Jährigen sind es etwa 40 Prozent.Netzentlastung von mehr als drei Terawattstunden pro Jahr möglichInsgesamt könnte das Stromnetz in Spitzenlastzeiten durch Festpreistarife mit Flexibilitätsbonus und dynamische Tarife um mehr als drei Terawattstunden jährlich entlastet werden. Das ergibt eine E.ON Hochrechnung (https://www.eon.de/de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/2025/2025-12-04-e-on-studie-smart-gesteuerte-e-autos-batteriespeicher-und-waermepumpen-koennten-stromnetz-um-mehr-als-drei-terawattstunden-entlasten.html) auf Basis eines durchschnittlichen Musterthaushalts.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Birthe BruhnsTel.: +49 89 1254-3473Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6200255