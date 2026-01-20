Die Zurich Insurance Group hat es auf den britischen Spezialversicherer Beazley abgesehen. Die Gruppe hat den Aktionären einen Vorschlag zu einer 100%-igen Übernahme gemacht. Käme es zu der Übernahme, würde sich im Specialty-Geschäft ein "globaler Marktführer" ergeben. Es wird gefeilscht im internationalen Versicherungsmarkt: Die Zurich Insurance Group will offenbar das Specialty-Geschäft expandieren. Denn der Schweizer Versicherer buhlt aktuell um den Spezialversicherer Beazley aus Großbritannien. Den vollständigen Artikel lesen ...
