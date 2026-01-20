Ein weiterer schwacher Handelstag für Redcare Pharmacy und allen voran für den Wettbewerber DocMorris. Enttäuschende Ergebniszahlen des in der Schweiz notierten Unternehmens sorgen am Dienstag in einem ohnehin schwachen Marktumfeld für deutlich fallende Notierungen. Das klare Wachstum im vierten Quartal von DocMorris lässt die Anleger indes kalt, die Aktie verliert gut sieben Prozent.DocMorris erzielte laut vorläufigen Zahlen einen Außenumsatz von 1,19 Milliarden Schweizer Franken im vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
