5 Top Aktien aus Japan: DAX angeschlagen | Kauft Musk Ryanair, Schlagabtausch bei PDD & GSK

Eskaliert der Streit zwischen Ryanair-Chef Michael O'Leary und Tesla-Boss Elon Musk? Jetzt bringt Elon Musk auf X die Möglichkeit ins Spiel, Ryanair zu übernehmen. Nur Säbelrasseln oder steckt mehr dahinter? Thema des Tages: 5 Top-Aktien aus Japan Japans Aktienmarkt erlebt ein Comeback, das viele Anleger lange für unmöglich gehalten hätten. Der Nikkei klettert von Rekord zu Rekord, ausländische Investoren kehren zurück - und japanische Konzerne liefern plötzlich genau das, was der Markt sehen will: steigende Margen, bessere Kapitaldisziplin und einen neuen Fokus auf Aktionärsrenditen. Getrieben wird dieser Wandel nicht nur von der lockeren Geldpolitik der Notenbank, sondern auch von …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran