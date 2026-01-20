Anzeige
Mehr »
Dienstag, 20.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
98,7% Goldausbeute ohne Cyanid - kommt jetzt der Milliarden-Deal?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Xetra
20.01.26 | 15:21
363,50 Euro
-1,97 % -7,30
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
TESLA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TESLA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
364,25364,5015:36
364,60365,1015:36
Markus Weingran
20.01.2026 15:27 Uhr
97 Leser
Artikel bewerten:
(0)

5 Top Aktien aus Japan: DAX angeschlagen | Kauft Musk Ryanair, Schlagabtausch bei PDD & GSK

Eskaliert der Streit zwischen Ryanair-Chef Michael O'Leary und Tesla-Boss Elon Musk? Jetzt bringt Elon Musk auf X die Möglichkeit ins Spiel, Ryanair zu übernehmen. Nur Säbelrasseln oder steckt mehr dahinter? Thema des Tages: 5 Top-Aktien aus Japan Japans Aktienmarkt erlebt ein Comeback, das viele Anleger lange für unmöglich gehalten hätten. Der Nikkei klettert von Rekord zu Rekord, ausländische Investoren kehren zurück - und japanische Konzerne liefern plötzlich genau das, was der Markt sehen will: steigende Margen, bessere Kapitaldisziplin und einen neuen Fokus auf Aktionärsrenditen. Getrieben wird dieser Wandel nicht nur von der lockeren Geldpolitik der Notenbank, sondern auch von …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.