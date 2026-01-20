Nach dem Feiertag am Montag startet die Wall Street mit kräftigen Verlusten in die neue Handelswoche. Die US-Futures rutschen deutlich ab. Der Dow Jones wird zur Eröffnung rund 1,2 Prozent tiefer erwartet, der S&P 500 verliert etwa 1,4 Prozent, der Nasdaq steht mit minus 1,7 Prozent besonders unter Druck. Auslöser ist eine erneute Eskalation im globalen Handelskonflikt.Bereits am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump seine Drohungen verschärft und neue Zölle gegen europäische Staaten in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär