Nachdem der BMW-Partner AESC vergangenen Juni überraschend den Bau seiner Batteriezellfabrik in der Nähe des US-Werks von BMW gestoppt hatte, galt lange als unsicher, ob BMW die US-Produktion der Neuen Klasse rechtzeitig starten kann. Nun sind die Probleme offenbar ausgeräumt. Der japanische Batteriezellhersteller AESC gilt als zentraler Lieferant für BMWs Neue Klasse, also die neue Elektroauto-Architektur mit 800 Volt Systemspannung, die im September
