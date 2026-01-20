Goldpreis Prognose 2026 gemischt - Lithium glänzt mit Potenzial von bis zu +30

Anzeige / Werbung

Die globalen Rohstoffmärkte erleben zu Beginn des Jahres 2026 eine signifikante Divergenz in ihren Prognosen. Während das traditionelle Edelmetall Gold weiterhin durch makroökonomische Unsicherheiten und Zentralbankkäufe gestützt wird, deuten aktuelle Analysen des World Gold Council (WGC) und führender Banken auf eine potenzielle Konsolidierung oder gar einen moderaten Rückgang hin. Parallel dazu positioniert sich Lithium, das essenzielle Batteriemetall, als der wahre Wachstumstreiber des Jahres, mit Erwartungen an eine massive Preisrallye, sobald der Markt die Talsohle der jüngsten Überkapazitäten durchschritten hat.

Verhaltene Aussichten für Gold im Jahr 2026

Das vergangene Jahr 2025 war für Goldinvestoren ein Erfolg, doch die Dynamik für 2026 scheint sich abzuschwächen. Großbanken wie Goldman Sachs und UBS bleiben zwar grundsätzlich bullisch, mit Kurszielen im Bereich von?4.500 bis 4.900 US-Dollar?pro Unze bis Ende 2026, doch die Unsicherheiten sind groß. Die Haupttreiber, wie die Spekulation auf sinkende US-Zinsen und anhaltende Zentralbankkäufe, könnten durch eine stabilere Weltwirtschaft, wie sie Fitch Ratings prognostiziert, an Kraft verlieren.

Die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen bleibt bestehen, wird aber 2026 voraussichtlich eher durch den Werterhalt als durch spekulative Kursgewinne definiert sein. Die Marktbewertung konzentriert sich zunehmend auf die Qualität der Assets im Boden und die Fähigkeit, diese effizient in Cashflow zu verwandeln.

Lithium - Der verborgene Champion mit massivem Potenzial

Im Gegensatz zum Goldmarkt steht der Lithiumsektor vor einem Wendepunkt. Nach einer Phase des Preisverfalls aufgrund eines Überangebots und der Abstockung von Lagerbeständen durch Batteriehersteller, signalisieren Brancheninsider und Analysten eine bevorstehende Trendwende.

Fitch Ratings?erwartet generell steigende Metallpreise bei stabilisierter Weltwirtschaft, was dem Lithiummarkt zugutekommt. Die Nachfrage, die zu fast 90% aus der E-Mobilität und Energiespeicherung stammt, bleibt strukturell intakt und wächst rasant.

Analysten prognostizieren, dass die globale Lithiumnachfrage im Jahr 2026 um?17 bis 30 Prozent?steigen wird. Gleichzeitig stabilisiert sich das Angebotswachstum. Dieser Nachfrageboom, angetrieben durch Mega-Energiespeicher und die globale KI-Revolution, die den Strombedarf explodieren lässt, könnte die Preise massiv nach oben treiben.

Chariot Resources - Optimal positioniert für die Lithium-Ära

Für?Chariot Resources Ltd. (WKN: A3EWMX |?ISIN: AU0000294498), ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf nordamerikanische Lithiumprojekte, sind diese Entwicklungen von zentraler Bedeutung. Während das Unternehmen auch über Goldlizenzen in Westaustralien verfügt, liegt der strategische Schwerpunkt klar auf der Versorgung des US-Marktes mit amerikanischem Lithium.

Das Unternehmen hält die größte Landposition für Hartgestein-Lithium in Wyoming und Tonstein-Lithium in Nevada. Jüngste Nachrichten, wie hochwertige Analyseergebnisse aus nigerianischen Projekten (bis zu?5,96% Li2O) und Absichtserklärungen (MoUs) mit Partnern wie Shanghai GreatPower zur Finanzierung und Abnahme, unterstreichen die operative Dynamik.

Die Kombination aus einem erwarteten, starken Preisanstieg im Lithiumsektor (potenziell?30%?oder mehr) und den operativen Fortschritten von Chariot positioniert sich das Unternehmen als ein potenzieller Profiteur eines möglichen Lithium-Preisanstiegs 2026.

-

Quellen:

https://www.miningscout.de/blog/2026/01/06/fitch-erwartet-steigende-metallpreise-bei-stabilisierter-weltwirtschaft/

https://www.finanzen.net/nachricht/rohstoffe/goldpreis-ausblick-goldpreis-2026-die-kurs-prognose-und-trend-vorhersage-des-world-gold-council-00-15355202

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/der-boom-bei-energiespeichern-staerkt-die-nachfrageprognose-fuer-angeschlagenes-lithium-ce7e59d9d089ff27





Disclaimer/Risikohinweis Chariot Resources

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Corporation können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/utilities/privacy



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Goldpreis Prognose 2026 gemischt - Lithium glänzt mit Potenzial von bis zu +30% appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000294498