Bevor Netflix am Dienstagabend seine Bücher öffnet und Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert, sorgt der Streamingrießse mit einer Anpassung seines Übernahmeangebots für Warner Bros. Discovery für Bewegung. Der Strategiewechsel setzt Mitbieter Paramount Skydance unter Zugzwang.Kurz vor der Zahlenvorlage rückt Netflix mit einem klaren Signal in den Fokus des Marktes. Der Streamingkonzern hat sein Übernahmeangebot für die Studio- und Streamingaktivitäten von Warner Bros. Discovery grundlegend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär