

EQS-Media / 20.01.2026 / 16:40 CET/CEST

Geplante Bohrungen auf "Titac" und anstehende Analyseergebnisse aus dem Projekt "Skibo" sollen neue Impulse liefern Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S), Green Bridge oder das Unternehmen, freut sich, ein Unternehmens-Update zu den wichtigsten Initiativen für das Jahr 2026 bereitzustellen. Green Bridge Metals Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an kritischen Mineralen reichen Projekten und die Erschließung des "South Contact District" entlang des Basalkontakts des Duluth-Komplexes nördlich von Duluth (Minnesota) konzentriert. Die Konzessionsgebiete "South Contact District" enthalten große Tonnagen an Kupfer-Nickel- und Titan-Vanadium-Mineralisierungen, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt sind, sowie gut entwickelte Explorationsziele für großvolumige Cu-Ni-, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan. Exkurs: Die sogenannten "PGEs" bezeichnen eine Gruppe von sechs Metallen mit ähnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften, die oft zusammen in der Natur vorkommen - diese sechs Metalle sind: Platin (Pt), Palladium (Pd), Rhodium (Rh), Iridium (Ir), Osmium (Os) und Ruthenium (Ru). Sie sind aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, hoher Schmelzpunkte und katalytischen Eigenschaften in vielen industriellen Anwendungen, wie z.B. in Katalysatoren für Fahrzeuge, unverzichtbar. David Suda, President und CEO von Green Bridge Metals, kommentierte: "Green Bridge startet finanzstark und gut positioniert in das Jahr 2026, das viele Impulse verspricht. Die Fundamentaldaten für Kupfer und kritische Minerale waren selten so stark wie heute, und unsere Projekte befinden sich in einem der produktivsten und strategisch wichtigsten Bergbaureviere Nordamerikas, das für seine Vorkommen an Kupfer, Nickel und kritische Minerale bekannt ist. Wir freuen uns darauf, dem Markt die Analyseergebnisse aus Skibo vorzulegen und sehr bald mit den Bohrungen auf Titac zu beginnen." Green Bridge startet mit einer gestärkten Bilanz, einer aktiven Explorationspipeline im Duluth Komplex in Minnesota und mehreren kurzfristigen Katalysatoren in seinem Kupfer-, Nickel- und Titanportfolio in das Jahr 2026. Das Unternehmen verfolgt eine Strategie, die sich auf die groß angelegte Exploration und Erschließung von Kupfervorkommen im Inland konzentriert, zu einer Zeit, in der die Kupferpreise deutlich gestiegen sind und sich nahe ihrem Allzeithoch halten. Dieses Preisumfeld spiegelt die Verknappung des globalen Angebots, die steigende Nachfrage durch die Elektrifizierung und die zunehmende Bedeutung der wirtschaftlichen und nationalen Sicherheit durch heimische Quellen für kritische Minerale wider. Die Mission von Green Bridge besteht darin, verantwortungsbewusst nach hochwertigen Kupfer- und kritischen Mineralvorkommen in etablierten Bergbaujurisdiktionen zu suchen und diese zu entwickeln, strategische Mineralprojekte zu sichern und zu entdecken sowie langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig dauerhafte Partnerschaften mit den lokalen Gemeinden aufzubauen. Zu den wichtigsten Initiativen für 2026 gehören die folgenden: 1. Kupfer-Nickel-Projekt "Skibo" - Analyseergebnisse stehen noch aus Das Unternehmen wartet auf die zweite Hälfte der Analyseergebnisse seines Bohrprogramms 2025 auf dem Projekt "Skibo" im Nordosten von Minnesota. Frühere Ergebnisse des Programms bestätigten breite Zonen mit einer Kupfer-Nickel-Mineralisierung sowie das Vorhandensein von Kobalt und Metallen der Platingruppe, was im Einklang mit dem regionalen Intrusionssystem des Duluth Complex steht und das Größenpotenzial des Projekts unterstreicht (siehe Pressemitteilung vom 15. Juli 2025). Die verbleibenden Analyseergebnisse unterliegen den Bearbeitungszeiten des Labors, wobei die Ergebnisse voraussichtlich im Januar 2026 veröffentlicht werden. Das Kupferprojekt "Titac" - Bohrbeginn im Januar 2026 Green Bridge plant, im Januar 2026 mit den Bohrungen auf dem Projekt "Titac" zu beginnen. Das Unternehmen hat "Foraco" beauftragt, einen weltweit anerkannten Bohrdienstleister mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz weltweit und in Minnesota. Das bevorstehende Programm wurde konzipiert, um vorrangige Kupferziele abzugrenzen und ein klareres Verständnis der Größe und Kontinuität des Projekts zu erhalten. Titan-Option bei "Titac" Neben Kupfer beherbergt Titac auch eine bedeutende potenzielle titanhaltige Ilmenitmineralisierung, wie im "NI 43-101"-konformen technischen Bericht vom 18. September 2024 dargelegt, der von "Apex Geoscience" für das Unternehmen erstellt wurde (und im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar ist). a. Mineralressourcenschätzung für "Titac": · 46,6 Mio. t mit 15 % TiO2 · Enthält 13,3 Mio. t Ilmenit (FeTiO2) · Fortschritte in der Hydrometallurgie bieten Wege zur Gewinnung. Das Kupferprojekt "Serpentine" - Fortschritte bei den Vorstudien Green Bridge geht davon aus, dass die Arbeiten auf dem Kupferprojekt "Serpentine" in der ersten Hälfte des Jahres 2026 beginnen werden. Die ersten Arbeiten werden sich auf Punkte mit langen Vorlaufzeiten konzentrieren, die für zukünftige Vorstudien und Genehmigungen erforderlich sind, darunter grundlegende Umweltstudien und hydrogeologische Untersuchungen. Hydrogeologische Kernbohrungen sind eine vielseitige Investition, die sowohl der hydrogeologischen Überwachung als auch der Verbesserung der Lagerstätte und der geotechnischen Analyse dienen. Dieses Arbeitsprogramm wurde entwickelt, um die bekannten Mineralressourcen bei "Serpentine" weiterzuentwickeln, wie im "NI 43-101"-konformen technischen Bericht vom 14. Juli 2025 angegeben, der von Apex Geosciences für das Unternehmen erstellt wurde (und im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist). a. Mineralressourcenschätzung für "Serpentine": · 280 Mio. t mit 0,53 % CuÄq in der Kategorie vermutet · 22 Mio. t mit 0,69 % CuÄq in der Kategorie angedeutet Der Ausbau des Teams in Minnesota Green Bridge baut seine operative Präsenz in Minnesota weiter aus, stellt vor Ort Mitarbeiter ein und erweitert sein technisches und operatives Team in den USA. Ajeet Milliard, Chief Geologist des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von "NI 43-101" und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. US-Rohstoffsektor als hervorragende Investitionsmöglichkeit?



Der US-amerikanische Rohstoffsektor präsentiert sich aktuell als außergewöhnlich vielversprechende Anlageoption. Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen in Verbindung mit präsidialen Direktiven haben ein beispielloses Momentum geschaffen, welches diesen Sektor ins Zentrum der Aufmerksamkeit weitsichtiger Kapitalanleger rückt. Die beiden Kernprojekte des Unternehmens sind "Serpentine" und das "South Contact-District-Projektpaket", das sowohl "Skibo" als auch "Titac" umfasst. Zusammen bieten sie eine Kombination aus fortgeschrittenen Ressourcen und hohem Potenzial für die Entdeckung bedeutender polymetallischer Vorkommen. Titan ist ein zentraler Bestandteil des Anlagenportfolios von Grenn Bridge, insbesondere in "South Contact" und "Titac". Dadurch dürfte das Unternehmen innerhalb der US-amerikanischen Lieferkette für Verteidigung und Luftfahrt positioniert sein - für ein Metall, das von der US-Regierung als kritisch und strategisch sensibel eingestuft wird. Die US-Bundesregierung treibt die Entwicklung von Kupfer-Nickel-Vorkommen und kritischen Mineralien durch "FAST-41" und Initiativen zur Sicherung der Lieferketten weiter voran. Minnesota wurde als einer der wichtigsten Standorte für diese Bemühungen ausgewiesen, wodurch die Projekte des Unternehmens in einen vom Bund priorisierten Entwicklungskorridor fallen dürften. Die Renaissance des US-Rohstoffsektors Wer strategisch in diesem Sektor investiert, dürfte sich an der Spitze eines Megatrends positionieren, der gleichermaßen durch nationale Sicherheitsinteressen und den technologischen Wandel Auftrieb erfährt. Insbesondere Kupfer - der essentielle Grundstoff für die Elektrifizierung unserer Zukunft - steht vor einer außerordentlichen Nachfragesteigerung. Als unverzichtbarer Bestandteil sämtlicher Stromleitungen, Elektrofahrzeuge und Anlagen für erneuerbare Energien profitiert Kupfer von einer perfekten Synergie aus wachsender Nachfrage und gezielter staatlicher Förderung. Parallel etabliert sich Titan mit seiner herausragenden Festigkeit bei minimalen Gewichtsmerkmalen als strategisches Material für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie für fortschrittliche Militärtechnologien - Sektoren, die durch aktuelle Sicherheitsinitiativen substantielle Förderung erfahren. Nickel wiederum erweist sich als unentbehrlich für moderne Batterietechnologien und erfährt durch die beschleunigte Entwicklung der Elektromobilität sowie den Ausbau von Energiespeichersystemen einen beispiellosen Nachfrageschub. Produktives Bergbaurevier, vielversprechende Projekte und operative Meilensteine als Kurstreiber? Die strategische Fokussierung auf den US-Markt könnte sich als besonders weitsichtig erweisen, da zahlreiche Marktanalysten dem US-Rohstoffsektor aktuell hervorragende Perspektiven attestieren. Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S) zeichnet sich durch ein beachtliches Potential für eine signifikante Steigerung der Marktkapitalisierung aus. Angesichts der gegenwärtigen, äußerst vorteilhaften Marktlage für US-Rohstoffe wie Kupfer oder Titan sowie des beeindruckenden Umfangs und der Diversität des Projektportfolios erscheint das Wachstumspotential der Aktie - insbesondere aufgrund ihrer im Branchenvergleich moderaten Bewertung - überdurchschnittlich vielversprechend.

Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Green Bridge Metals Corp. und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte"). Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung. Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als "Verbreiter" bezeichnet). Interessen / Interessenskonflikte Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss. Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt. Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war. Emittent: Green Bridge Metals Corp.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 16.01.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 08:50 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt. Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen. Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen. Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt. Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader. Begriffsbestimmungen Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News