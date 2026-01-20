Frankfurt/Mainz (ots) -Die Groß & Partner Gruppe wurde mit der Realisierung des Rechenzentrums "Green Rocks" beauftragt und setzt damit die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Green Mountain sowie der KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden) fort. Bereits seit Mai 2024 befindet sich das erste Gebäude im Bau, nun folgt der zweite Bauabschnitt. Damit wird der weitere Ausbau eines der bedeutendsten Rechenzentrumsstandorte im Rhein-Main-Gebiet langfristig vorbereitet. Das Projekt ist in die Leistungsbereiche Shell & Core sowie Fit-out gegliedert. Der Rohbau inklusive Gebäudehülle, Dach, Fassade und aller zentralen technischen Erschließungszonen wird durch GP Con umgesetzt. Ergänzende logistische Leistungen verantwortet GP Log.Die Gesamtausbauleistungen einschließlich der Gebäudetechnik werden in enger Abstimmung innerhalb der Groß & Partner Gruppe realisiert. Das Projekt Green Rocks entsteht auf dem Betriebsgelände der KMW in Mainz, angrenzend an die bestehenden Kraftwerke. Je Gebäude umfasst das Rechenzentrum rund 6.000 Quadratmeter IT-Fläche sowie eine IT-Leistung von 18 Megawatt. Ein zentrales Merkmal des Projekts ist das integrierte Energie- und Nachhaltigkeitskonzept: Die Versorgung erfolgt über erneuerbare Energien der KMW, die Notstromversorgung wird durch umliegende Kraftwerke sichergestellt. Die entstehende Abwärme wird in das Mainzer Fernwärmenetz eingespeist, Rheinwasser dient als ressourcenschonende Kühlquelle. So entsteht eines der klimabewusstesten Rechenzentren der Region. Peter Matteo, geschäftsführender Gesellschafter der Groß & Partner Gruppe, erklärt: "Mit dem Auftrag für das zweite Gebäude des Green Rocks Rechenzentrums setzen wir ein wichtiges Zeichen für die Leistungsfähigkeit unserer Gruppe. Das Vertrauen unserer Partner ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Besonders stolz bin ich auf das nahtlose Zusammenspiel unserer Teams der GP Con, GP Log und die projektverantwortlichen Einheiten zeigen, wie stark die Groß & Partner Gruppe ist, wenn alle Bereiche gemeinsam an einem Ziel arbeiten."Mit diesem Folgeauftrag festigt die Groß & Partner Gruppe ihre Rolle als verlässlicher Partner für anspruchsvolle und nachhaltige Rechenzentrumsinfrastruktur im Rhein-Main-Gebiet.Pressekontakt:Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbHAnette von ZitzewitzSiesmayerstraße 21 | 60323 Frankfurt am Main+49 (0)69 - 36 00 95 724 | + 49 (0) 171 2432736anette.vonzitzewitz-extern@gross-partner.deOriginal-Content von: Groß & Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162850/6200365