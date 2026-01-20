© Foto: NVIDIA CorporationNvidias H200-KI-Chip steckt in China fest und trotz der US-Exportfreigabe ist der Verkauf blockiert. Unklar bleibt, wann er auf den Markt kommt.Der taiwanesische Serverhersteller Inventec warnt, dass der Verkauf von Nvidias neuem H200-KI-Chip in China derzeit blockiert sei. "Das hängt von der politischen Ausrichtung ab, denn letztendlich kommt es darauf an, ob China dies zulässt. Grundsätzlich sind die Vereinigten Staaten dafür offen, aber derzeit scheint es auf chinesischer Seite zu stocken", sagte Inventec-Präsident Jack Tsai auf einer Pressekonferenz in Taipeh. Die Vereinigten Staaten hatten die Ausfuhr des Chips nach China letzte Woche offiziell genehmigt, allerdings unter bestimmten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE