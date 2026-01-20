DJ Puma und McLaren Racing ab 2026 in weltweiter Partnerschaft
DOW JONES--Puma und McLaren Racing sind eine "mehrjährige weltweite Partnerschaft" eingegangen. Ab 2026 wird Puma dabei die Team-Ausrüstung sowie Replika- und Lifestyle Kollektionen für McLaren Racing entwerfen, wie der Sportartikelhersteller mitteilte. Die Zusammenarbeit umfasst das gesamte Portfolio von McLaren Racing. Die Puma x McLaren Racing Lifestyle-Kollektion werde am 20. Januar weltweit auf den Markt kommen, die Replika-Kollektion am 2. Februar.
