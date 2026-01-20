Christian Schmalzl, Co-CEO von Ströer, wird seinen Vertrag nicht verlängern und bis Sommer 2028 aus dem Unternehmen ausscheiden. Der frühzeitig angekündigte Rückzug verschafft Ströer Planungssicherheit, während die Suche nach einem Nachfolger bereits läuft. Die Börse reagierte gelassen, doch bleibt offen, wie sich der Führungswechsel langfristig auf Strategie und Marktposition auswirkt.Wechsel in der Chefetage: Schmalzl plant Abschied auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
