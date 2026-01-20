Im durch Trumps Zollankündigung belasteten Marktumfeld setzt die Intel-Aktie am Dienstag ein starkes Ausrufezeichen. Der Kurs schießt um zur Stunde rund sieben Prozent nach oben - die Aktie gehört damit zu den Top-Performern im insgesamt schwachen S&P 500. Auslöser ist eine überraschende Hochstufung der HSBC.Die Bank hat Intel von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und ihr Kursziel von 26 auf 50 Dollar angehoben. Analyst Frank Lee begründet die Neubewertung mit einer deutlich optimistischeren Sicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
