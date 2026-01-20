Bern - Kernkraftwerke sollen in der Schweiz wieder bewilligt werden können. Das will die zuständige Ständeratskommission - überraschend deutlich. Namentlich die Mitte-Partei scheint ihren Widerstand gegen den Gegenvorschlag zur Stopp-Blackout-Initiative aufgegeben zu haben. In der Umwelt-, Raumplanungs- und Energiekommission des Ständerats (Urek-S) waren die Mehrheiten klar verteilt: Mit 10 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung stimmte sie für die Aufhebung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab