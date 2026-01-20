In 11 Ländern mit Zertifizierungen von Great Place to Work Computerworld, Top Workplaces und America's Most Loved Workplaces ausgezeichnet

KnowBe4, die weltweit renommierte Plattform, die sich umfassend mit dem Risikomanagement im Bereich Mensch und künstliche Intelligenz befasst, gab heute bekannt, dass sie im vierten Quartal 2025 mehrere renommierte Auszeichnungen für ihren Arbeitsplatz erhalten hat. Dazu gehören Great Place to Work-Zertifizierungen in 11 Ländern, die Aufnahme in die Liste der besten IT-Arbeitgeber 2026 von Computerworld sowie Auszeichnungen von Top Workplaces und America's Most Loved Workplaces

Die Auszeichnungen würdigen das kontinuierliche Engagement von KnowBe4 für die Förderung einer außergewöhnlichen Arbeitsplatzkultur, die es den Mitarbeitern ermöglicht, sich sowohl beruflich als auch persönlich weiterzuentwickeln.

"Diese Anerkennung gebührt jedem einzelnen Mitglied unseres KnowBe4-Teams", sagte Ani Banerjee, Chief Human Resources Officer bei KnowBe4. "Diese Auszeichnungen bestätigen unser Engagement für die Schaffung eines Arbeitsplatzes, an dem die Menschen wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit kommen. Wenn sich Mitarbeiter geschätzt und gestärkt fühlen, passieren bemerkenswerte Dinge für sie, unsere Kunden und unser Unternehmen. Mit Blick auf das Jahr 2026 freuen wir uns darauf, auf diesem Fundament weiter aufzubauen und den Erfolg jedes einzelnen Mitarbeiters zu unterstützen."

KnowBe4 erhielt die Great-Place-to-Work-Zertifizierung für 2025 für 2025 für alle seine weltweiten Niederlassungen, darunter:

Vereinigte Staaten: 9 Jahre in Folge (seit September 2017)

Großbritannien: 4 Jahre in Folge (seit September 2022)

Südafrika, Australien, Vereinigte Arabische Emirate, Singapur, Niederlande, Japan, Indien, Deutschland und Brasilien: jeweils 3 Jahre in Folge (seit September 2023)

Darüber hinaus rangierte KnowBe4 in der renommierten Liste Best Places to Work in IT von Computerworld für 2026 unter den Top Ten der mittelständischen Unternehmen. Das jährliche Ranking bewertet Unternehmen anhand umfassender Kriterien wie Sozialleistungen, berufliche Entwicklung, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI), Initiativen zur Zukunft der Arbeit, Weiterbildung und Mitarbeiterbindung.

KnowBe4 erhielt außerdem den Top Workplaces Culture Excellence Award for Employee Appreciation, mit dem Unternehmen ausgezeichnet werden, die echte Dankbarkeit für die Beiträge ihrer Mitarbeiter zeigen und ihre Teammitglieder dazu inspirieren, bei der Arbeit ihr Bestes zu geben. Die Top Workplaces Awards basieren auf wissenschaftlich fundierten Umfragen zum Mitarbeiterengagement.

Schließlich wurde KnowBe4 vom Best Practice Institute anhand authentischer Daten zur Mitarbeiterzufriedenheit zertifiziert und auf Platz 20 der America's Top 100 Most Loved Workplaces 2025 gelistet. Das Unternehmen erhielt zusätzliche Auszeichnungen in vier speziellen Kategorien: Beliebtester Arbeitsplatz für junge Berufstätige, für berufliche Weiterentwicklung, für Vielfalt und für Frauen.

Weitere Informationen über die Arbeitsplatzkultur und Karrieremöglichkeiten bei KnowBe4 finden Sie unter https://www.knowbe4.com/careers.

Über KnowBe4

KnowBe4 befähigt Mitarbeiter, jeden Tag intelligentere Sicherheitsentscheidungen zu treffen. KnowBe4 genießt das Vertrauen von mehr als 70.000 Organisationen weltweit, fördert die Sicherheitskultur und hilft Teams dabei, sowohl menschliche als auch agentenbezogene Risiken zu managen. Das Unternehmen bietet eine umfassende, agentenbasierte Best-of-Suite-Plattform für das Human Risk Management und schafft damit eine adaptive Verteidigungsschicht, die sicheres Verhalten gegenüber sich ständig weiterentwickelnden Cybersicherheitsbedrohungen fördert. Die HRM+-Plattform umfasst Sensibilisierungsschulungen, integrierte Cloud-E-Mail-Sicherheit, Echtzeit-Coaching, Crowdsourced Anti-Phishing, KI-Verteidigungsagenten und vieles mehr. Da KI zunehmend in Geschäftsabläufe integriert wird, bereitet KnowBe4 die moderne Belegschaft darauf vor, indem es sowohl Menschen als auch KI-Agenten darin schult, Sicherheitsrisiken zu erkennen und darauf zu reagieren. Durch diesen einheitlichen Ansatz ist KnowBe4 führend im Bereich des Vertrauensmanagements und der Verteidigungsstrategien für Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter knowbe4.com.

