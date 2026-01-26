London, Großbritannien (ots) -Die KnowBe4 Threat Labs informieren über eine ausgeklügelte Dual-Vektor-Kampagne, die die Bedrohungskette nach der Kompromittierung von Anmeldedaten demonstriert. Anstatt maßgeschneiderte Malware einzusetzen, umgehen die Angreifer die Sicherheitsperimeter, indem sie IT-Tools missbrauchen, denen von IT-Administratoren vertraut wird. Indem sie sich einen "Generalschlüssel" für das System verschaffen, verwandeln sie legitime Remote Monitoring and Management (RMM)-Software in eine dauerhafte Backdoor.Die beobachtete Kampagne verläuft in zwei unterschiedlichen Phasen: Zunächst werden durch gefälschte Einladungsbenachrichtigungen Zugangsdaten gesammelt, anschließend werden diese Zugangsdaten dazu missbraucht, legitime RMM-Software zu installieren, die einen dauerhaften Backdoor-Zugang zu den Systemen der Opfer herstellt.Der Angriff beginnt mit einer Phishing-E-Mail, die als Einladung von Greenvelope getarnt ist. Greenvelope ist ein US-amerikanischer Servicedienstleister für Firmenveranstaltungen und Hochzeiten, deshalb sind die "Social-Engineering-Indikatoren" subtil. Opfer, die auf die Einladung klicken, werden zu einer sehr überzeugenden gefälschten Anmeldeseite weitergeleitet, die dazu dient, ihre Anmeldedaten zu erfassen.Der Diebstahl gültiger Anmeldedaten ist nicht das endgültige Ziel, sondern der entscheidende Schritt für die zweite Phase dieser Angriffsstrategie.Für den Angreifer ist ein gültiges Passwort nicht das Endziel, sondern lediglich das Mittel zum Zweck. Sobald die Anmeldedaten gesichert sind, generieren die Angreifer legitime RMM-Zugriffstoken. Diese Token werden dann in Folgeangriffen über eine Datei namens "GreenVelopeCard.exe" eingesetzt, um einen dauerhaften Fernzugriff auf die Systeme der Opfer herzustellen.Durch die Verwendung von legitim signierter Software eines vertrauenswürdigen Anbieters kann die Malware viele Sicherheitslösungen umgehen, die auf signaturbasierter Erkennung beruhen.Um das Risiko von RMM-basierten Angriffen zu mindern, sollten Sicherheitsteams eine Reihe von Sofortmaßnahmen priorisieren, dazu zählen die Suche nach bereitgestellten IOCs, die Blockierung identifizierter C2-Domänen und die Überwachung nicht autorisierter RMM-Installationen und Nutzungsmuster. Mehr erfahren Sie hier: https://ots.de/6cX1X3Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/6203582