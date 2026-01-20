Renault baut sein Geschäftsfeld aus und steigt in die Produktion militärischer Drohnen ein. Gemeinsam mit einem französischen Rüstungskonzern sollen Systeme für die Ukraine entstehen. Staatliche Unterstützung ist zugesagt. Für den Autobauer eröffnet sich ein neuer Markt mit politischer Rückendeckung. Am Markt kommt die News gut an.Der französische Autobauer Renault betritt Neuland. Auf Anfrage des französischen Verteidigungsministeriums beteiligt sich der Konzern am Aufbau einer nationalen Drohnenindustrie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär