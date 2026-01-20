Mehrjährige Finanzierung soll Mundgesundheit fördern, da Erkrankungen des Mundes zu den häufigsten unterschätzten, nicht übertragbaren Krankheiten gehören, unter denen 3,7 Milliarden Menschen weltweit leiden.1

Heute hat Colgate-Palmolive eine mehrjährige Zusammenarbeit mit der WHO Foundation bekannt gegeben, um die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation im Bereich Mundgesundheit zu unterstützen. Mithilfe der vierjährigen Finanzierung soll Mundgesundheit in den Fokus gerückt werden: Verbesserung der Bildung, Integration in nationale Gesundheitssysteme und Steigerung des Bewusstseins für diesen Themenbereich. Diese Initiative stellt erneut Colgate's Bemühungen unter Beweis, Anleitung zu Mundgesundheit und entsprechende Ressourcen in Kommunen verfügbar zu machen. Vor Kurzem hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass sein Programm "Colgate Bright Smiles, Bright Futures seit 1991 mittlerweile weltweit fast zwei Milliarden Kinder und deren Familien erreicht hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260120671880/de/

"Wir bei Colgate-Palmolive streben eine gesündere Zukunft für alle an mit einem häufigeren Anlass zum Lächeln. Wir starten diese Zusammenarbeit mit der WHO Foundation, da die Stiftung dafür geschaffen ist, sich mit globalen Gesundheitsanliegen zu befassen und Colgate führend ist, was Mundgesundheit angeht, denn die Marke findet sich in unzähligen Haushalten,2 sagte Ram Raghavan, President, Enterprise Oral Care, Colgate-Palmolive. "Mundgesundheit ist ein kritischer und häufig nicht beachteter Teil der globalen Gesundheitsagenda. Wir möchten Mundgesundheit durch Vorsorge und Bildung zu einem Thema des öffentlichen Gesundheitswesens machen. Deshalb unterstützen wir anerkannte Lösungen, die Gesundheitssysteme stärken und das Leben auf der ganzen Welt verbessern."

Mundgesundheit ist die Grundlage für allgemeines Wohlbefinden und wird dennoch in vielen Gesundheitssystemen unterschätzt. Dabei spielen Faktoren wie wirtschaftlicher Status, Bildung, Gesundheitsbewusstsein und Zugang zum Gesundheitswesen eine Rolle.1 Insbesondere für Kinder können mangelnde Mundgesundheit zu physischen Schmerzen, emotionalen Problemen und Herausforderungen in der Schule führen, wie zum Beispiel Konzentrationsschwäche und Fehlzeiten.3-5 Durch ihre Zusammenarbeit unterstützen Colgate, Teil der Markenfamilie Colgate-Palmolive, und die WHO Foundation die World Health Organization bei der Überwindung von Barrieren, mit denen sich fast die Hälfte der Weltbevölkerung konfrontiert sieht, Mundgesundheit soll allgemein Teil des öffentlichen Gesundheitswesens werden.

"Die WHO Foundation fördert die Mission der WHO durch die Mobilisierung von privaten Finanzierungen zum Vorteil des öffentlichen Gesundheitswesens", sagte Anil Soni, Chief Executive Officer der WHO Foundation. "Mundgesundheit spielt für das allgemeine Wohlbefinden eine wichtige Rolle. Der Fortschritt hängt von langfristigen Investitionen in Vorsorge, vertrauenswürdige Anleitung und ein stabiles Gesundheitssystem ab. Eine solche Unterstützung macht die Arbeit der WHO in diesem Bereich erfolgreich und verbessert die Situation von Kommunen auf der ganzen Welt."

Ein gemeinsamer Fokus auf systemrelevante Wirkung

Die Partnerschaft möchte den Fortschritt beschleunigen, indem Mundgesundheit zu einem Grundbestandteil des öffentlichen Gesundheitswesens wird. Dabei stehen drei strategische Bereiche im Mittelpunkt:

Ausweitung der Bildung im Bereich Mundgesundheit: Grundlegende Vorsorge und Bildungsprinzipien sollen in bestimmten Regionen als fester Bestandteil im öffentlichen Gesundheitswesen verankert werden zum Beispiel im Rahmen von Schulprogrammen.





Grundlegende Vorsorge und Bildungsprinzipien sollen in bestimmten Regionen als fester Bestandteil im öffentlichen Gesundheitswesen verankert werden zum Beispiel im Rahmen von Schulprogrammen. Förderung von Richtlinien und Anleitung: Förderung von Grundlagenforschung, damit Gesundheitsministerien anerkannte, kostengünstige Empfehlungen für die Integration von Mundgesundheit in nationale Gesundheitssysteme aussprechen können.





Förderung von Grundlagenforschung, damit Gesundheitsministerien anerkannte, kostengünstige Empfehlungen für die Integration von Mundgesundheit in nationale Gesundheitssysteme aussprechen können. Höhere Priorität: Steigerung des Bewusstseins für Mundgesundheit durch strategische, globale, sektorübergreifende Aktionen, um die Wirkung und die Ergebnisse der Partnerschaft zu präsentieren.

Colgate und die WHO Foundation initiieren diese Partnerschaft zu einem Zeitpunkt, wenn die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor entscheidend ist für die Realisierung von Zielsetzungen im globalen Gesundheitswesen. Während des vor Kurzem stattgefundenen Fourth United Nations High-Level Meeting wurde Mundgesundheit anerkannt und mit hoher Priorität für die Verhinderung und Kontrolle von nicht übertragbaren Krankheiten versehen. Die Mitgliedsstaaten wurden aufgerufen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dank Vorsorge für Mundgesundheit, Richtlinien, die auf anerkanntem Wissen basieren, und einem gesteigerten Bewusstsein in der Bevölkerung über die Verbindung zwischen Mundgesundheit und allgemeinem Wohlbefinden möchten die Partner das Leben für Menschen weltweit verbessern.

Über Colgate-Palmolive Company

Colgate-Palmolive Company ist ein zugewandtes, innovatives Wachstumsunternehmen, das für alle Menschen, ihre Tiere und für den Planeten nach einer besseren Zukunft strebt. Mit dem Schwerpunkt Mundpflege, Pflegeprodukte und Tiernahrung verkaufen wir unsere Produkte in mehr als 200 Ländern und Territorien unter Markennamen wie Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline und Suavitel sowie Hill's Science Diet, Hill's Prescription Diet und Prime100. Wir sind bekannt für die Förderung von Nachhaltigkeit und des Wohlbefindens von Kommunen, wie zum Beispiel Verringerung von Plastikabfällen und Erhöhung der Recyclingrate, Wasserersparnis, Schutz von natürlichen Ressourcen und Verbesserung der Mundgesundheit von Kindern durch das Programm "Colgate Bright Smiles, Bright Futures", das seit 1991 fast 2 Milliarden Kinder und deren Familien erreicht hat. Mehr Informationen über Colgate und unsere Bemühungen, eine Zukunft, die zum Lächeln anregt, zu schaffen, finden Sie hier: www.colgatepalmolive.com.

Über die WHO Foundation

Die WHO Foundation ist eine in Genf in der Schweiz ansässige, unabhängige Organisation, die 2020 gegründet wurde, um die Mission der World Health Organization zu fördern. Sie mobilisiert philanthropisches Kapital und errichtet Partnerschaften, um Zugang zu Gesundheitsleistungen zu ermöglichen, auf dringende Gesundheitsprobleme einzugehen und Systeme zu stärken, die Leben retten. Dank der Verbindung von Partnern mit Praktikern hilft die Foundation bei der Verbreitung von bewährten Lösungen, finanziert lebensrettende Maßnahmen und leitet einen dauerhaften Wandel ein hin zu Gesundheit für alle. who.foundation

Referenzen

World Health Organization. "Oral health". 17 März 2025, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health Worldpanel by Numerator. Brand footprint 2025: winning the 50:50 game. https://reports.worldpanelbynumerator.com/story/brand-footprint-2025-p/page/3/2Veröffentlicht 2025. Dörfer, C, et al. The Relationship of Oral Health with General Health and NCDs: A Brief Review. Int Dent J. 2017. Kisely S. No Mental Health without Oral Health. Can J Psychiatry. 2016. Centers for Disease Control and Prevention. Oral Health Fast Facts. Abgerufen 18. August 2025.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260120671880/de/

Contacts:

Samantha Ruijgh

Real Chemistry

(801) 971-5773

swapner@realchemistry.com