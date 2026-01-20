SEPHORA, der weltweit führende Anbieter von Premium-Kosmetikprodukten, und CJ OLIVE YOUNG, Koreas führendes Einzelhandelsunternehmen für Schönheit und Gesundheit, gaben heute eine neue strategische Partnerschaft bekannt, die SEPHORA-Verbrauchern auf der ganzen Welt die beste Auswahl an modernen, ausgesuchten koreanischen Schönheitsprodukten liefern soll. Die Partnerschaft beginnt diesen Herbst als visionäre Omnichannel-Partnerschaft in den Vereinigten Staaten, Kanada, der SVZ Hongkong und Südostasien (Singapur, Malaysia, Thailand), mit Expansion in weitere Regionen, darunter Nahost, das Vereinigte Königreich und Australien, im Jahr 2027.

Durch die Partnerschaft erhalten Kunden von SEPHORA einen eigenen Bereich für Online- und Präsenzkäufe, der von OLIVE YOUNG kuratiert wird und in dem sie ein einzigartiges Sortiment der beliebtesten koreanischen Schönheitsmarken finden sowie die neusten trendorientierten koreanischen Gesundheits- und Schönheitsprodukte, die sorgfältig von OLIVE YOUNG ausgesucht werden. Die Partnerschaft vereint auch die innovative Kundenerfahrung von SEPHORA, darunter Orientierung und Unterstützung von den fachmännisch geschulten Beauty Advisors, die in allen Läden anzutreffen sind, dessen umfangreiches Wissen im Bereich des E-Commerce und den stark motivierten Kundenstamm des Unternehmens mit den unvergleichlichen Kurationsfähigkeiten von OLIVE YOUNG.

SEPHORA, das 3.400 Verkaufspunkte in 35 Ländern betreibt, ist der weltweit bekannteste Innovator im Bereich der Premium-Schönheitsprodukte, der weltweit mehr als 80 Millionen treue Schönheitsfans mit den gefragtesten Schönheitsmarken versorgt. OLIVE YOUNG hat sich rasch zu einem globalen Einzelhändler entwickelt, der an der Spitze der Globalisierung der K-Beauty steht und in mehr als 1.390 Geschäften in Südkorea ein breites Sortiment anbietet. Gemeinsam eröffnen SEPHORA und OLIVE YOUNG Millionen von SEPHORA-Kunden Zugang zu den besten K-Beauty-Marken und bieten ihnen die neusten koreanischen Schönheits- und Gesundheitstrends.

Priya Venkatesh, Global Chief Merchandising Officer, SEPHORA sagte: "Koreanische Schönheit ist derzeit eine der innovativsten, am schnellsten wachsenden und gefragtesten Schönheitskategorien. Sephora war der erste große Einzelhändler, der K-Beauty-Marken 2010 den Nordamerikanischen Verbrauchern vorgestellt hat, und unser Portfolio hat sich zu einem globalen Unternehmen entwickelt. Gemeinsam mit dem führenden K-Beauty-Einzelhändler OLIVE YOUNG bringen wie deren fachmännisch zusammengestelltes Sortiment koreanischer Schönheitsmarken zu unseren Schönheitsfans auf der ganzen Welt. Ihr differenziertes Sortiment und die einzigartige Sicht von SEPHORA auf das Beauty-Einkaufserlebnis bieten allen Schönheitsfans, die sich darauf freuen, die ausgesuchtesten koreanischen Schönheitsprodukte zu entdecken, ein unvergleichliches und inspirierendes Angebot."

Youngah Lee, Chief Strategy Officer bei CJ OLIVE YOUNG, sagte: "Im Rahmen unserer weltweiten Expansionsstrategie freuen wir uns auf die Partnerschaft mit SEPHORA. Während das weltweite Interesse an K-Beauty weiter steigt, ist diese Kooperation eine wichtige Chance, gemeinsam die Reichweite koreanischer Marken in wichtige internationale Märkte zu erweitern."

Über SEPHORA

SEPHORA ist die weltweit führende Einzelhandelsmarke für Premium-Kosmetikprodukte. Mit 50.000 engagierten Mitarbeitenden in 35 Märkten verbindet Sephora Kundinnen und Kunden mit Beauty-Marken über die weltweit renommierteste und dynamischste Beauty-Community. Wir bedienen eine engagierte Community von mehreren hundert Millionen Beauty-Fans über unser globales Omnichannel-Netzwerk mit mehr als 3.400 Filialen, legendären Flagship-Stores sowie unseren E-Commerce- und digitalen Plattformen und liefern personalisierte, immersive und nahtlose Erlebnisse an jedem Touchpoint. Mit unserem Angebot von fast 500 Marken und unserer Eigenmarke Sephora Collection bieten wir eine einzigartige und vielfältige Auswahl an hochwertigen Beauty-Produkten, die auf die Bedürfnisse unserer Kunderinnen und Kunden zugeschnitten sind von Parfüms über Make-up und Haarpflege bis hin zu Hautpflegeprodukten und vielem mehr. Dabei erfinden wir die Welt der hochwertigen Schönheitspflege immer wieder neu.

Seit unserer Unternehmensgründung im Jahr 1969 in Limoges, Frankreich, und als Teil der LVMH-Gruppe seit 1997 haben wir den Einzelhandelsmarkt für Premium-Beauty-Produkte revolutioniert. Auch heute noch brechen wir mit Konventionen, um unsere Vision zu verwirklichen: eine Welt der Inspiration und Inklusion anzuführen, in der jeder einzelne seine Schönheit feiern kann.

Über CJ OLIVE YOUNG

CJ OLIVE YOUNG wurde 1999 gegründet und ist Südkoreas führender Schönheits- und Gesundheitseinzelhändler. Unser Markenname "OLIVE YOUNG" verkörpert die Philosophie "Alle leben jung" (All Live Young), was unserer Vision entspricht, dass jeder jederzeit ein gesundes und schönes Leben lebt. Über seinen Flagships-Store "OLIVE YOUNG" finden Kunden weltweit trendige und strahlende K-Beauty-Produkte. Mit mehr als 1.390 Läden, über 20 Jahren Erfahrung, datengestützten Einblicken und starken Partnerschaften kuratiert OLIVE YOUNG eine vielseitige Auswahl an Schönheits- und Wellness-Produkten. Als Tochtergesellschaft der CJ Group, einem globalen Lifestyle-Unternehmen, steht OLIVE YOUNG weiterhin an der Spitze der Branche und liefert Kunden weltweit gesunde Schönheit. Weitere Informationen finden Sie unter linkedin.com/cj-olive-young-usa.

