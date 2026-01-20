NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Eckzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Der Bahntechnikkonzern habe einen Rekordwert beim Auftragseingang gemeldet und damit seine Erwartungen leicht und den Bloomberg-Konsens deutlich übertroffen, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe die Marke von 100 Milliarden Euro überschritten, was obendrein eine gute Sichtbarkeit für das Wachstum in den kommenden Jahren biete./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0010220475
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0010220475
© 2026 dpa-AFX-Analyser