Es gibt Ereignisse, die alles verändern - Wendepunkte, an denen aus Hoffnungen Gewissheiten werden. Oft vollziehen sich diese Verschiebungen abseits der großen Schlagzeilen, in den Laboren und Prüfständen, wo die Machbarkeit der Zukunft entschieden wird. Für Power Metallic Mines ist solch ein Moment genau jetzt eingetreten. Die jüngst veröffentlichten metallurgischen Testergebnisse für die "Lion Zone" sind weit mehr als nur technische Daten - sie sind der Beweis, dass das Unternehmen über ein Asset verfügt, das die Lieferketten von Automobilgiganten wie Mercedes-Benz und Ford nachhaltig sichern könnte. Während die Weltwirtschaft händeringend nach stabilen Quellen für Kupfer und Platinmetalle sucht, liefert Power Metallic Mines nun die harte Währung der Minenbranche: Validierte Gewinnungsraten auf Weltklasse-Niveau. Für Investoren eliminiert das größte Risiko eines Explorers - die technische Machbarkeit - nahezu restlos und ermöglicht eine fundamentale Neubewertung der Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
