© Foto: SOPA Images - Sipa USANetflix hat im vierten Quartal 2025 neue Rekorde erzielt: 325 Millionen Abonnenten, steigende Gewinne und Umsatz übertreffen die Erwartungen knapp. Doch trotz dieser Erfolge fiel die Aktie nachbörslich. Was ist da los?Der Umsatz im vierten Quartal stieg auf 12,05 Milliarden US-Dollar und damit um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Analysten hatten im Schnitt nur 11,97 Milliarden erwartet). Der Gewinn pro Aktie lag mit 56 Cent knapp über den Prognosen von 55 Cent. Das Nettoergebnis stieg auf 2,42 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch die höhere Zahl an Abonnenten, Preiserhöhungen und die …Den vollständigen Artikel lesen
