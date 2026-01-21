Die jüngsten Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump haben die Märkte wieder einmal belastet. Mit den Aktienkursen der US-Technologieriesen Alphabet, Apple, Meta, Amazon und Microsoft ging es im Zuge dessen bergab. Der GAFAM Index, in dem die fünf Unternehmen vertreten sind, gab ebenfalls nach.Verständlich, denn die Unsicherheit steigt dadurch wieder. Zudem lässt laut Amazon-Chef Andy Jassy Trumps Zollpolitik die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten allmählich steigen. Der weltgrößte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär