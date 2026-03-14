Um mit der Konkurrenz mitzuhalten, plant Meta, Milliarden in den Ausbau seiner Infrastruktur zu investieren. Gleichzeitig könnten tausende Angestellte ihre Jobs verlieren - und durch KI ersetzt werden. Im KI-Wettbewerb hinkt Meta bisher hinterher. Das soll sich endlich ändern. Während CEO Mark Zuckerberg milliardenschwere Investitionen plant, sollen gleichzeitig in großem Umfang Stellen abgebaut werden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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