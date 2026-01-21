von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Furler, SWISS wird ab nächstem Jahr jährlich mindestens 200 Tonnen Solar-Kerosin von Synhelion beziehen. Was bedeutet die Vereinbarung mit SWISS, die auch Investorin ist, für Ihr Unternehmen? Philipp Furler: Die Vereinbarung mit SWISS ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg zur Kommerzialisierung von nachhaltigen Treibstoffen. Als erste Airline, die unser erneuerbares Kerosin bezieht, und als strategische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab