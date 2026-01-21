Silbermine El Tigre: Silver Tiger - Studien zeigen Nettobarwerte von Hunderten Millionen Dollar auf!

Anzeige / Werbung

Silver Tiger Metals veröffentlicht eine Untertage-PEA für El Tigre und aktualisiert die Machbarkeitsstudie zur Stockwork Zone - beide basieren auf neuen aber immer noch konservativen Preisannahmen.

Silver Tiger Metals hat (TSXV: SLVR; WKN: A2P4YL) für sein zu 100% kontrolliertes Silber-Gold-Projekt El Tigre im mexikanischen Bundesstaat Sonora neue wirtschaftliche Kennzahlen vorgelegt. Das kanadische Unternehmen berichtet über zwei zentrale Bausteine: eine Preliminary Economic Assessment (PEA, vorläufige Bewertung der Wirtschaftlichkeit) für den Untertagebau in mehreren hochgradigen Zonen sowie eine aktualisierte Pre-Feasibility Study (PFS, Vormachbarkeitsstudie) für die sogenannte Stockwork Zone, die im Tagebau ausgebeutet werden soll.

Beide Ausarbeitungen beruhen auf gemeinsamen "Konsens"-Preisannahmen von 38 US-Dollar je Unze Silber und 3.200 US-Dollar je Unze Gold und sollen eine aktualisierte Grundlage für die weitere Projektplanung liefern. Damit sind die Annahmen des Basisszenarios sehr konservativ gewählt, liegt der Silberpreis doch aktuell bei über 94 und der Goldpreis bei mehr als 4.700 USD je Unze…

Silver Tiger - Studien zeigen Nettobarwerte von Hunderten Millionen Dollar auf!

