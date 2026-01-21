TKMS treibt KI-U-Boote voran - Harvest Technology rückt als Software-Innovator in den Fokus

Anzeige / Werbung

Deutschlands Rüstungsindustrie treibt die Digitalisierung militärischer Systeme voran. Während TKMS auf KI-gestützte, softwaredefinierte U-Boote setzt und Berlin die Beschaffung moderner MQ-9B-Drohnen vorbereitet, rücken spezialisierte Technologieanbieter wie Harvest Technology als mögliche Enabler dieses Wandels in den Fokus.

Die sicherheitspolitische Lage in Europa zwingt Regierungen und Industrie zum Umdenken. Klassische Plattformen - U-Boote, Schiffe oder Luftfahrzeuge - werden zunehmend als digitale Systeme verstanden. Software, Datenübertragung und KI-gestützte Auswertung gelten als entscheidende Faktoren für Einsatzfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit.

In Deutschland zeigt sich dieser Paradigmenwechsel besonders deutlich. Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) treibt gemeinsam mit Technologiepartnern die Entwicklung softwaredefinierter U-Boote voran. Parallel dazu modernisiert die Bundeswehr ihre Luftaufklärung und bereitet die Einführung der MQ-9B-Drohnen vor. Beide Projekte stehen exemplarisch für eine stärker vernetzte, datengetriebene Verteidigung.

TKMS und der Schritt zum softwaredefinierten U-Boot

TKMS ?(WKN: TKMS00 | ISIN: DE000TKMS001) setzt bei künftigen U-Boot-Generationen verstärkt auf künstliche Intelligenz. Ziel ist es, Sensorik, Navigation und Einsatzführung stärker zu automatisieren. Software soll Hardware entkoppeln und schneller an neue Anforderungen anpassbar machen.

Dieser Ansatz verspricht operative Vorteile. KI kann große Datenmengen aus Sonar-, Radar- und Kommunikationssystemen in Echtzeit auswerten. Entscheidungen sollen besser vorbereitet, Reaktionszeiten verkürzt werden. Für Marinen bedeutet das mehr Effizienz bei zugleich sinkender Besatzungsbelastung.

Für die Industrie eröffnet sich ein neues Wertschöpfungsfeld. Der Fokus verschiebt sich von reiner Schiffsbaukompetenz hin zu Software-Architekturen, Datenmanagement und sicheren Kommunikationslösungen. Genau hier entstehen Anknüpfungspunkte für spezialisierte Technologieanbieter.

MQ-9B: Deutschlands Blick in die Luft

Während TKMS unter Wasser auf Digitalisierung setzt, rüstet Deutschland in der Luft nach. Die geplante Beschaffung der MQ-9B-Drohnen markiert einen wichtigen Schritt für die Bundeswehr. Die Systeme sollen vor allem für Aufklärung, Überwachung und Lagebilderstellung eingesetzt werden.

Die MQ-9B gilt als technologisch ausgereift. Sie kann lange in der Luft bleiben und große Gebiete überwachen. Entscheidend ist jedoch nicht nur die Plattform selbst, sondern die sichere Übertragung der gesammelten Daten. Informationen müssen in Echtzeit an Bodenstationen und Kommandozentralen gelangen - oft über große Distanzen und in anspruchsvollen Umgebungen.

Auch hier zeigt sich: Moderne Verteidigung ist ohne robuste, flexible Datenverbindungen kaum denkbar.

Die wachsende Rolle spezialisierter Technologiefirmen

Großprojekte wie U-Boote oder Drohnen werden weiterhin von etablierten Konzernen verantwortet. Doch die technologische Tiefe dieser Systeme nimmt zu. Software, KI und Datenübertragung lassen sich nicht mehr vollständig inhouse entwickeln.

Damit wächst die Bedeutung kleinerer, hochspezialisierter Anbieter. Sie liefern Schlüsseltechnologien, die sich in bestehende Plattformen integrieren lassen. Ihre Lösungen müssen militärische Standards erfüllen, gleichzeitig aber schnell an neue Einsatzszenarien angepasst werden können.

Harvest Technology (WKN: A3EEK1 | ISIN: AU0000082422) bewegt sich genau in diesem Umfeld. Das Unternehmen hat sich auf die sichere Übertragung komplexer Daten über große Entfernungen spezialisiert - ein Thema, das sowohl für maritime als auch für luftgestützte Systeme zentral ist.

Harvest Technology als Enabler vernetzter Systeme

Harvest Technology entwickelt Softwarelösungen, die Datenströme effizient komprimieren und sicher übertragen. Ursprünglich in der Industrie verankert, gewinnen diese Fähigkeiten zunehmend auch im Verteidigungsbereich an Bedeutung.

Bei vernetzten U-Booten könnten solche Technologien dazu beitragen, Sensordaten effizienter zu nutzen und Systeme softwareseitig flexibler zu machen. Im Kontext unbemannter Luftfahrzeuge wie der MQ-9B geht es um die stabile Übermittlung hochauflösender Bilder und Videos in Echtzeit.

Analysten verweisen darauf, dass gerade diese Schnittstellen - zwischen Sensor,

Vernetzung als strategischer Vorteil

Die parallelen Entwicklungen bei TKMS und der Bundeswehr verdeutlichen einen gemeinsamen Trend. Plattformen werden Teil größerer Netzwerke. Daten sind der entscheidende Rohstoff. Wer sie schneller, sicherer und intelligenter nutzen kann, verschafft sich operative Vorteile. Für die europäische Verteidigungsindustrie bedeutet das eine stärkere Öffnung gegenüber Software- und Technologiepartnern. Kooperationen ersetzen klassische Lieferketten. Innovationszyklen verkürzen sich.

Harvest Technology positioniert sich in diesem Umfeld als möglicher Baustein. Nicht als Plattformanbieter, sondern als Technologiezulieferer, der die Leistungsfähigkeit bestehender Systeme erweitert.

Ein Markt im Wandel

Deutschlands Investitionen in KI-U-Boote und moderne Drohnensysteme sind Teil eines breiteren europäischen Trends. Verteidigung wird digitaler, vernetzter und datengetriebener. Für Unternehmen wie TKMS bleibt die Herausforderung, diese Technologien in robuste maritime Plattformen zu integrieren. Für spezialisierte Anbieter wie Harvest Technology eröffnet sich zugleich ein Markt, in dem Softwarekompetenz zunehmend über den Erfolg komplexer Rüstungsprojekte entscheidet.

Der Umbau der Verteidigungslandschaft ist noch lange nicht abgeschlossen. Klar ist jedoch: Die Zukunft militärischer Systeme wird nicht allein aus Stahl und Triebwerken bestehen, sondern aus Code, Daten und sicheren Verbindungen.

-

Quellen:

https://thedefensepost.com/2026/01/13/germany-mq-9b-drones/

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/tkms-setzt-mit-ki-partnerschaft-auf-software-definierte-u-boote/68499354



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post TKMS treibt KI-U-Boote voran - Harvest Technology rückt als Software-Innovator in den Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000082422,DE000TKMS001