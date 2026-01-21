Anzeige / Werbung

Es gibt Ereignisse, die alles verändern - Wendepunkte, an denen aus Hoffnungen Gewissheiten werden.

Oft vollziehen sich diese Verschiebungen abseits der großen Schlagzeilen, in den Laboren und Prüfständen, wo die Machbarkeit der Zukunft entschieden wird. Für Power Metallic Mines ist solch ein Moment genau jetzt eingetreten. Die jüngst veröffentlichten metallurgischen Testergebnisse für die "Lion Zone" sind weit mehr als nur technische Daten - sie sind der Beweis, dass das Unternehmen über ein Asset verfügt, das die Lieferketten von Automobilgiganten wie Mercedes-Benz und Ford nachhaltig sichern könnte. Während die Weltwirtschaft händeringend nach stabilen Quellen für Kupfer und Platinmetalle sucht, liefert Power Metallic Mines nun die harte Währung der Minenbranche: Validierte Gewinnungsraten auf Weltklasse-Niveau. Für Investoren eliminiert das größte Risiko eines Explorers - die technische Machbarkeit - nahezu restlos und ermöglicht eine fundamentale Neubewertung der Aktie.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Der metallurgische Ritterschlag: 99 Prozent sind kein Zufall

Die von Power Metallic Mines am späten Montagabend verbreiteten Zahlen lesen sich wie die Wunschliste eines jeden Minen-Ingenieurs. Die Ergebnisse der sogenannten "Locked Cycle Tests" (LCT) - dem Goldstandard der metallurgischen Prüfung vor dem Bau einer Mine - zeigen Gewinnungsraten, die selbst optimistische Analysten überraschen dürften. Power Metallic Mines meldet eine phänomenale Gewinnungsrate von 98,9% für Kupfer, 96,8% für Platin, 93,9% für Palladium sowie 88,9% für Silber und 85,0% für Gold. Diese Werte sind weit mehr als nur abstrakte Prozentzahlen - sie sind deutliche Hinweise auf den möglichen zukünftigen Cashflow.

Die Details der Meldung haben es in sich: Der internationale Prüfungs- und Zertifizierungsdienstleister SGS bestätigte, dass keine aufwendigen oder exotischen Verfahren notwendig sind, um die genannten Metalle aus dem Gestein zu lösen. Konventionelle Reagenzien und Standard-Flotationsprozesse reichen aus, um ein extrem hochwertiges Konzentrat zu produzieren. Für die Wirtschaftlichkeit des NISK-Projekts ist das der entscheidende Faktor: Geringe Verarbeitungskosten treffen auf maximale Ausbeute. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Werte für ein polymetallisches Vorkommen außergewöhnlich hoch sind. Oft geht bei der Extraktion eines Metalls ein anderes verloren - nicht so in der Lion Zone. Power Metallic Mines hat bewiesen, dass man den gesamten Warenkorb an kritischen Metallen fast verlustfrei heben kann.

Ein Polymetall-Supermarkt für die Industrie

Mit diesen Ergebnissen wandelt sich die Wahrnehmung von Power Metallic Mines endgültig vom reinen Nickel-Fokus zu einem breit diversifizierten Lieferanten kritischer Mineralien. Die hohen Gehalte an Platingruppenmetallen (PGM) wie Palladium und Platin verleihen dem Projekt eine strategische Dimension, die weit über die Batteriechemie hinausgeht. Während Kupfer das Rückgrat der Elektrifizierung bildet, sind Platingruppenmetalle unverzichtbar für die Wasserstoffwirtschaft und moderne Katalysatoren.

Die veröffentlichten Daten zeigen, dass das Kupferkonzentrat einen Gehalt von 31,3% aufweist und zusätzlich 20 Gramm pro Tonne (g/t) Platin sowie fast 54 g/t Palladium enthält. Das bedeutet, dass Power Metallic Mines im Grunde ein hochgradiges PGM-Bergwerk betreibt, das zusätzlich auch große Mengen an Kupfer und Nickel liefert. Diese Produktvielfalt schützt das Unternehmen vor Preisschwankungen eines einzelnen Rohstoffs und macht das Konzentrat für Schmelzhütten weltweit extrem begehrt. Es ist, als würde man einem Automobilhersteller nicht nur den Stahl für die Karosserie, sondern gleich auch das Edelmetall für die Elektronik in einer einzigen Lieferung anbieten.

Relevanz für Mercedes-Benz, Ford und Co.

Zwar steht Power Metallic Mines im Zentrum dieser Entwicklung, doch die Tragweite der News lässt sich nur im Kontext der Abnehmer verstehen. Konzerne wie Mercedes-Benz und Ford befinden sich in einem historischen Umbruch. Wie Studien von S&P Global zeigen, droht ab Mitte des Jahrzehnts ein massives Defizit bei Kupfer, während geopolitische Spannungen die Versorgung mit Platinmetallen aus Russland und Südafrika gefährden. Ford hat durch Deals mit BHP bereits gezeigt, dass man bereit ist, tief in die Tasche zu greifen, um sich Nickel zu sichern. Mercedes-Benz wiederum kämpft im Luxussegment um grüne Margen.

Beide Konzerne benötigen Material, das nicht nur ESG-konform gefördert wurde, sondern auch metallurgisch einfach zu verarbeiten ist, um den CO2-Fußabdruck in der Schmelze gering zu halten. Die Ergebnisse von Power Metallic Mines sind genau die Antwort auf dieses Dilemma: Ein nordamerikanisches Projekt, das Kupfer und PGMs in Premium-Qualität liefert, ohne die Risiken fragiler Übersee-Lieferketten. Power Metallic Mines wird damit vom Explorationsunternehmen zum potenziellen strategischen Eckpfeiler der nordamerikanischen Autoindustrie - auch wenn typische Risiken von Unternehmen in diesem Stadion bestehen bleiben: Die jüngste News senkt das Risiko rund um das Unternehmen deutlich.

Die Aktie von Power Metallic Mines springt an - folgt jetzt die Neubewertung?



Fazit für Investoren: Markt hat die News noch nicht umfassend eingepreist

Für Anleger ist die Meldung eines der letzten Puzzlestücke. Das geologische Risiko (Vorkommen) war bereits durch Bohrungen minimiert, nun ist auch das metallurgische Risiko (Förderung) faktisch eliminiert. Die Börse bewertet Power Metallic Mines oft noch als reinen Explorer, ignoriert dabei aber die massive Werthaltigkeit der Beiprodukte Platin und Palladium, die jetzt durch die SGS-Tests bestätigt wurde.

Mit Gewinnungsraten nahe 99% bei Kupfer operiert das Projekt nah am physikalischen Limit des Machbaren. Das macht die Aktie zu einer der effizientesten Möglichkeiten, auf den Superzyklus der kritischen Metalle zu setzen. Während Ford und Mercedes Milliarden in ihre Fabriken investieren müssen, sitzt Power Metallic Mines auf den unverzichtbaren Rohstoffen für diese Fabriken - und hat nun schwarz auf weiß bewiesen, dass man diese Rohstoffe kosteneffizient fördern kann. Power Metallic Mines hat einen großen Schritt gemacht - Aktionäre können davon profitieren.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.



Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum:

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.kapitalerhoehungen.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.kapitalerhoehungen.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: DE0007100000,US3453708600,CA73929R1055