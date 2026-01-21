Zürich - Der ZKB Pionierpreis Technopark verzeichnet in diesem Jahr mit 76 Bewerbungen so viele wie nie zuvor - ein Anstieg von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 13 von ihnen wurden von der achtköpfigen Pionierpreis-Jury nach intensiver Prüfung für die nächste Runde ausgewählt. Diese Vorauswahl bildet die Grundlage für die Nominierung der fünf Finalistinnen, die ihre Projekte bei der Preisverleihung am 12. Mai 2026 im Technopark Zürich vorstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
