Das Berliner Unternehmen hat ein KI-gestütztes Kreditvergabesystem entwickelt, mit dem Photovoltaik-, Wärmepumpen- und Speicher-Installateure Kunden Finanzierungen anbieten können. Damit will Cloover den Anlagenkauf vereinfachen. Das Berliner Unternehmen Cloover hat eine Series-A-Eigenkapitalfinanzierung über umgerechnet 22 Millionen US-Dollar sowie eine Fremdkapitalfazilität über 1,2 Milliarden US-Dollar erhalten. Darüber hinaus sichert eine Garantie des Europäischen Investitionsfonds über 300 Millionen Euro die Finanzierungsprogramme ab. Für 2026 strebt Cloover ein Umsatzvolumen von 500 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland